Da oggi bianconeri negli Usa senza Ronaldo

LA TOURNÉETORINO Quattro amichevoli di lusso, contro avversari di rango, per mettere benzina nei muscoli e allenare la squadra alle fatiche della nuova stagione. Con la tournee negli Stati Uniti, al via oggi, entra nel vivo la preparazione estiva della Juventus. Non c'è Cristiano Ronaldo, che si allenerà dal 30 luglio a Torino con gli altri Mondiali, e non ci sono Sturaro e Spinazzola, che devono recuperare dai rispettivi infortuni.IN ARRIVO KHEDIRACon Khedira che si aggregherà alla squadra negli Usa, sono 27 i giocatori convocati da...