«Da Napoli è tutto»: addio a Necco

IL RITRATTODa Napoli è tutto. E salutava con la mano, con i bambini o i tifosi dietro. Anche dal Partenio di Avellino. Ieri Luigi Necco ha salutato per l'ultima volta, se n'è andato nella notte, a 83 anni. Era uno dei volti cult di 90° minuto, dal '78 al '93, con gli scudetti del Napoli di Maradona, con quella bonomia unica e tipica del teatrino dei collegamenti con Paolo Valenti. Il calcio era tutto la domenica pomeriggio, l'appuntamento era per vedere tutti i gol, in chiaro, con Tonino Carino da Ascoli, pure scomparso, mentre Giorgio...