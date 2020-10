IL LIBRO

La pessima grafia aveva bocciato Pep Guardiola che da giocatore, proprio perché scriveva male, non era finito all'Inter. E la medesima sorte del simbolo del tiki-taka era toccata pure a Dragan Stojkovic, stroncato anch'esso dalla perizia grafologica, indispensabile per approdare ad Appiano Gentile, affidata alla moglie dall'allora presidente nerazzurro Ernesto Pellegrini, la quale aveva promosso a pieni voti Andrea Mandorlini, ingaggiato in virtù di una firma vergata in bella scrittura su un bigliettino di auguri. Invece, a convincere la mamma di Del Piero, che dopo l'esperienza negativa del primogenito Stefano alla Samp non voleva che Alex si allontanasse da Conegliano per andare al Padova, era stato l'allora ds Battista Pastorello: «Signora - le aveva detto - quando vuole, qui viene a prenderselo in bicicletta». E lo stesso Del Piero, anni dopo, era stato protagonista di un clamoroso rinnovo con la Juve, sottoscritto in una trattoria di Vicenza, artefice Claudio Pasqualin il quale, complice il piatto di baccalà più caro della storia gustato da Moggi, Giraudo e Bettega, aveva persuaso i dirigenti bianconeri a sottoscrivere un contratto da 10 milioni di euro per 5 anni. Ma l'operazione più significativa è stata quella che ha sancito l'arrivo di Diego Armando Maradona al Napoli, depositata in Lega da Luciano Ferlaino il giorno dopo la chiusura ufficiale delle trattative, con il presidente Luciano Nizzola ad attenderlo all'alba davanti alla sede della Lega Calcio.

LA GENESI

Di questi, e di un altro centinaio di aneddoti, tra soldi, trasferimenti che diventano affari di Stato, scaramanzie e bizzarrie parla Gianluca Di Marzio, padovano d'adozione, giornalista di Sky, nel libro Grand Hotel Calciomercato. Tutti i segreti del mercato più pazzo del mondo, balzato in pochi giorni nella top ten dei più venduti. Duecentottanta pagine scritte in tre mesi e mezzo in cui l'autore narra retroscena inediti, parlando tra gli altri anche di Messi e Ronaldo, Baggio e Totti, Galliani e Moratti, Icardi e Wanda Nara. «Da anni mi chiedevano di raccontare tutto quello che gira attorno a questo fenomeno sociologico, che coinvolge addirittura più del calcio giocato e di cui mi occupo dal 2004. Durante il Covid, essendo chiuso in casa e con tempo a disposizione, ho contattato procuratori, ds, presidenti e giocatori i quali, avendo a loro volta maggiore disponibilità e voglia di distrarsi, mi hanno riferito i particolari di tante trattative che sono passate alla storia. E alla fine ho raccolto talmente tanto materiale che sono pronto per scrivere il secondo volume». Di Marzio, che in questo mondo è nato e cresciuto, essendo figlio di Gianni, allenatore e poi dirigente, il primo a scoprire Maradona-ragazzino al quale chiedeva di andargli a comprare le sigarette, ha solo l'imbarazzo della scelta nell'anticipare i fatti che ha scritto. «Quello più rilevante riguarda proprio Diego Armando, il cui contratto è stato depositato dopo la scadenza. Ma poi parlo anche di un altro grandissimo, cioè di Zico, per avere il quale l'Udinese aveva pagato 4 milioni in nero al Flamengo, vicenda che non ha avuto strascichi legali. E nei personaggi che caratterizzano il calciomercato non potevo non citare Massimo Cellino, patron del Brescia, che per scaramanzia non prende giocatori nati il 17, o provenienti da squadre con la maglia viola. Alla fine questo mondo, strano e pazzo, è talmente incredibile da diventare unico. E' una fiera dei sogni così intrigante da piacere a tutti, uomini e donne, grandi e piccini».

Nicoletta Cozza

