IL FOCUS

ROMA Nelle notti di calcio estivo, come fuochi solitari, brillano qua e là splendori belli di una luce spettacolare: i gol dalla distanza o, meglio, tanto per dettare un perimetro, i gol da fuori area. Impressionano talmente la pellicola da rimanere a lungo nella memoria, e addirittura moltiplicarsi, aumentare, dilatarsi nella fantasia, scandendo quasi il passo di una tendenza. Insomma, da quando il virus ha permesso al pallone di riprendere a rotolare nel silenzio, si ha la sensazione di assistere a un'infinità di reti da lontano. Dev'essere una questione di appariscenza. Così le conclusioni vincenti dalla distanza catturano l'attenzione e l'emozione degli appassionati, e ne spalancano gli occhi, strappando perfino un applauso. Nelle 64 partite che si sono celebrate dal 20 giugno, ne sono state firmate 34, fino al chiudersi del 32esimo turno. Una ogni due gare. Agli amanti delle statistiche piacerà sapere che si tratta del 16% dei centri totali.

IL GRAN BALLO

Il gran ballo lo ha aperto Di Carmine in Verona-Cagliari. Poi si sono inventati magìe da remoto Muriel addirittura per tre volte, Bourabia, Milinkovic, Malinovskyi, quindi Dybala e Cristiano Ronaldo per due volte ciascuno. E ancora. Alla danza si sono aggiunti Nandez, Nainggolan, Lazovic, Rogerio, Luis Alberto in Lazio-Fiorentina, Zaccagni, Floccari, Candreva, Parolo in Torino-Lazio e Diego Costa, Linetty, Gabbiadini, Pandev, Mkhitaryan in Napoli-Roma, Calhanoglu, Veretout in Roma-Parma, Mertens, Rabiot, De Paul e Lautaro. E Lasagna, Soriano, Schone. Di ogni bellezza si sono colorati gli stadi, a comporre un catalogo di prodigi. Tiri di potenza, punizioni pennellate, meraviglie disegnate con il compasso, arcobaleni di destro, fantasie di sinistro. Chissà che incubi, i portieri. Sul piano estetico hanno deliziato su tutti la punizione all'incrocio e il destro terra-aria di Muriel in Udinese-Atalanta, le cannonate di Milinkovic e di Malinovskyi durante Atalanta-Lazio, il sinistro a giro di Dybala a Bologna. Elegante. Può essere curioso cercare le ragioni intrecciate al proliferare dei gol da fuori. Intanto va detto che calciare dalla distanza è un gesto in fondo egoistico. Alle volte, però, si può arrivare a battere a rete da lontano per disperazione tattica. E bisogna anche aggiungere che serve coraggio. Per anni, soprattutto durante il dominio del Barcellona di Guardiola, si preferiva provare a imitare il tiki-taka, dipingendo ragnatele infinite di passaggi, che recavano in sé l'ambizione di accompagnare i giocatori in porta con il pallone al piede. Così la conclusione da lontano scolorava a tentativo volgare. In Serie A, oggi, il tiro dalla distanza è un espediente utile per scardinare le difese, magari in momenti di stanchezza fisica o di appannamento di idee. Tanto che, dalla fine di giugno, ben 17 partite delle 64 disputate hanno cambiato di segno grazie ai gol segnati negli ultimi 10 minuti. A comandare è però sempre l'estro del giocatore: che, del resto, in tre secondi, può far felice tanti e guadagnarsi un bel titolone. Perché un gran gol può far svoltare le partite e, a volte, pure le stagioni.

Benedetto Saccà

