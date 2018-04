CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Da diverso tempo l'infortunio dei calciatori costituisce la caratteristica pesante del nostro campionato. Si può dire ormai che non passa domenica senza che qualcuno esca dal terreno di gioco accompagnato dal massaggiatore. Rispetto al passato, tutto questo è dovuto ad una maggiore preparazione atletica e a un notevole aumento della velocità del gioco. La mia esperienza, un po' stagionata per la verità, mi porta a fare delle considerazioni che possono aiutare e confrontare l'attività calcistica di un tempo con quella attuale. Non so se...