Da diverso tempo chi si lamenta che il calcio italiano manda in campo troppi stranieri è la maggior parte dei tifosi, ma chi conduce le sorti del nostro campionato dimostra poco interesse per chi si duole di una discutibile politica sportiva. Il mercato-calciatori, certamente durato troppo, ha scandito una tendenza in forte crescita: l'acquisto straniero. Sono 122 i calciatori acquistati dai club di serie A che non potrebbero essere convocati dal Ct azzurro Mancini. Dalle 182 operazioni di mercato in entrata, 2 su 3 non hanno riguardato...