(d.p.) Dopo sole tre tappe, il circuito Padova Corre sembra aver già espresso i suoi padroni: in campo maschile c'è il dominio del montebellunese Giacomo Esposito, davanti a Penazzato, Picello, Zanta e Maslovatyy, mentre fra le donne finora la trentina Sharon Giammetta non ha trovato vere avversarie e distanzia Bocchetto, Danieli, Comisso e Marongiu. Bisogna precisare che magari non si tratta dei più forti in assoluto nelle singole gare, ma dei più forti fra quelli si stanno misurando sulla lunga distanza. Ovvio che se gli atleti di punta...