(ld) Golden State è diventata la prima squadra dal 1987-88 a cominciare una stagione Nba con due sconfitte da 65 punti di scarto complessivi. E Kelly Oubre junior è diventato il primo giocatore a sbagliare tutti i suoi primi 11 tentativi da tre punti. Per entrambi i problemi, è possibile chiedere aiuto a Steph Curry, in particolare per la precisione al tiro: nelle ultime ore il leader dei Warriors è stato protagonista di un video in cui ha realizzato 105 (!) tiri da tre consecutivi in poco più di cinque minuti di allenamento. Un video che in un'ora ha generato oltre 33.000 like e 9.000 re-tweet. «È da Guinness dei primati, perché abbiamo le prove» ha dichiarato il suo tecnico Steve Kerr, che da giocatore fu un grande specialista del tiro dalla distanza. A due anni e mezzo dall'ultimo trionfo, i Warriors sembrano svaniti, come suggerirebbero il -26 a Brooklyn e il -38 a Milwaukee nelle prime due uscite stagionali, ma proprio Curry non vuole arrendersi all'idea che la squadra capace di cambiare il gioco sia già il passato: «Non dobbiamo farci schiacciare dal peso di ciò che siamo stati. Quest'anno è differente, non ci sono le aspettative del passato» ha detto, consapevole degli infortuni di Draymond Green e soprattutto Klay Thompson, destinato a saltare la seconda stagione consecutiva. Lo stesso Curry è al rientro dopo che la scorsa stagione una frattura alla mano lo aveva limitato a 5 presenze. I Warriors sono in difficoltà, a dispetto del monte stipendi spaventoso, dato che con 173,6 milioni di dollari 88 dei quali semplicemente di tassa di lusso, il dazio per chi sfora il tetto salariale i californiani sono la squadra più costosa della Lega. La speranza dei tifosi è che Curry e l'interessantissimo rookie James Wiseman sappiano invertire la rotta.

