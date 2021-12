FOCUS

UDINE Manca solo il provvedimento del Giudice Sportivo atteso per il 31 dicembre che dovrebbe assegnare il 3-0 ai bianconeri per la mancata disputa della sfida con la Salernitana, per certificare la crescita dell'Udinese trasformata soprattutto psicologicamente dal nuovo nocchiero Gabriele Cioffi. Il 2022 si aprirà dunque sotto i buoni auspici, nel rispetto del potenziale della squadra, ma troppe volte discontinua e che prima del cambio del suo timoniere stava pericolosamente sbandando costringendo la proprietà, dopo il fiasco di Empoli, a dare il benservito a Luca Gotti e sostituirlo con il suoi vice. Cioffi però non rappresenta un salto nel buio, è un tecnico che si è meritato da subito la fiducia dei bianconeri (e di tutto l'ambiente) oltre a averli magistralmente guidati nel novembre 2020 quando sostituì temporaneamente sempre Gotti, stoppato dal Covid, a Roma contro la Lazio che fu sconfitta per 3-1 dopo una prestazione che è ricordata come la più convincente degli ultimi due anni.

ATMOSFERA POSITIVA

Il tecnico fiorentino, 46 anni, ha contagiato la squadra, le ha trasmesso la sua grinta, la sua rabbia, la sua fame, in tre gare, Milan, Crotone in Coppa Italia, Cagliari, l'Udinese ha segnato nove reti subendone una soltanto. Ora è a debita distanza dalla zona rossa, un motivo in più per migliorare l'autostima, per ripartire il 6 gennaio con la consapevolezza di avere i mezzi per un'ulteriore crescita, quindi senza paura alcuna anche se una dopo l'altra le avversarie saranno Fiorentina, Atalanta, Juventus, Lazio in Coppa Italia. Cioffi ha il merito di evidenziare i pregi, ha riproposto il 3-5-2 che, sin dai tempi di Guidolin, rimane il marchio di fabbrica della squadra friulana che, numeri alla mano, non sa solo difendersi, ma che sa sfruttare la sua forza offensiva rappresentata da Beto e Deulofeu, 13 reti complessivamente, oltre che da Pussetto, Success, Forestieri, Nestorovski. Anche l'aver recuperato il miglior Arslan in mezzo al campo e Molina sulla fascia è merito del nuovo nocchiero non più ad interim, ma che rimarrà sino alla conclusione del lungo cammino, anche se non è nemmeno da escludere che possa far parte di un progetto a medio lungo termine. La squadra è con lui, lo sta dimostrando, Cioffi per lo spogliatoio è tecnico credibile, ciò lo agevola non poco, potrebbe riportare l'Udinese nei primi dieci posti come non succede ormai da 2012-13.

SUL MERCATO

Anche se le cose sono decisamente migliorate in casa bianconera, la proprietà interverrà sul mercato. Uno o due elementi che sono di troppo se ne andranno, in primis Stryger che dopo aver rifiutato di allungare il contratto è ai margini del progetto. Non mancano le richieste, potrebbe approdare al Verona dal suo estimatore Igor Tudor. Forse se ne andrà anche un attaccante (Nestorovski), Mentre per il capitolo entrate, Gino Pozzo che ha blindato Becao (il difensore potrebbe partire solamente di fronte ad un'offerta irrinunciabile), sembra intenzionato a acquistare un centrocampista anche perché Pereyra, dopo essere stato operato alla clavicola sinistra ai primi di dicembre, non sarà disponibile prima della fine di febbraio e un difensore a parte alcuni giovani in vista della prossima stagione.

Guido Gomirato

