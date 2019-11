CUORE TREVISO REYER KO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BASKETVenezia non guarisce dal mal di trasferta, almeno in campionato. E così, se in Eurocup i campioni d'Italia volano, in Serie A l'Umana Reyer fatica complice il digiuno in trasferta. Il ko al supplementare (93-91) non è figlio soltanto delle incredibili prodezze di Josh Mayo (25 punti, 11 dei quali nell'overtime nonostante i problemi muscolari rimediati in precedenza) che con un 3-3 dalla distanza nei 5' di prolungamento esalta i lombardi. La sconfitta di Venezia nasce infatti in un primo tempo che coach Walter De Raffaele, con grande...