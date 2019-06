CUORE REYER, RISCATTO A SASSARI

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BASKETIn grande stile: è così che Venezia riprende il servizio e riscatta il ko casalingo di gara2. L'Umana Reyer vince 76-73 a Sassari, e il successo nel terzo atto della finale-scudetto vale il nuovo vantaggio sul 2-1 nella serie. Un vantaggio costruito con i 40' mai sotto nel punteggio sul campo di una squadra reduce da 23 successi in 24 gare, un campo che era inviolato da oltre tre mesi, ma il PalaSerradimigni porta bene all'Umana Reyer, che qui non perde da quattro anni. Grande stile disegna anche la prova di Austin Daye, un piacere per...