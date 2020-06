I BIANCONERI

TORINO Buffon insegue la sesta in carriera, Ronaldo la prima italiana. Per l'ultimo atto della Coppa Italia Sarri ha convocato il gruppo al completo, ma Higuain, Chiellini e Demiral sono rimasti alla Continassa e si alleneranno anche questa mattina prima di raggiungere i compagni a Roma. Evidentemente non ancora pronti per le sollecitazioni di alto livello di una finale, un passo più avanti invece Ramsey regolarmente in gruppo dopo un paio di allenamenti insieme ai compagni nelle gambe. A bordo dell'aereo decollato ieri sera per Roma anche i baby Olivieri, Muratore, Vrioni e Zanimacchia e praticamente gli stessi dubbi di formazione della vigilia del Milan. Qualcosa potrebbe cambiare, magari a centrocampo, visto il possibile diverso modulo tattico. A destra ballottaggio Danilo - Cuadrado con Alex Sandro a sinistra. A centrocampo possibile line a 4, con Cuadrado a destra, aumentano gli interrogativi su Pjanic, distratto dal mercato e lontano dalla migliore condizione: è pronto Bentancur, con il ritorno di Khedira dal primo minuto a destra, dopo lo spezzone contro il Milan, e Matuidi a sinistra. Là davanti occhio alla posizione di Ronaldo, probabilmente riconfermato con Dybala in un 4-4-2 che diventa tridente in fase offensiva.

Alberto Mauro

