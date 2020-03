Ruota tutto intorno a Ronaldo, punto fermo di una Juve che non può fare a meno delle sue 13 reti nel 2020. Il prossimo gol, nella partita numero 1000, vale doppio: sia per mettersi alle spalle Batistuta e Quagliarella con la 12° giornata di fila in gol in campionato. Ma soprattutto per una dedica speciale, a mamma Dolores, in ripresa dopo l'ictus cerebrale. Accanto a CR7 Dybala favorito su Higuain, dopo le ultime indicazioni della rifinitura, voluta da Maurizio Sarri (foto Ansa) proprio sul terreno di gioco dello Stadium, anche per prendere confidenza con l'ambiente quasi surreale di uno stadio vuoto. L'ago della bilancia è Cuadrado che potrà far pendere il sistema di gioco dal 4-3-3 in fase offensiva ad un 4-4-2 in non possesso. A centrocampo la settimana di stop in più ha fatto bene a Pjanic, in regia a centrocampo, con Bentancur (o Ramsey) e Matuidi. L'unico dubbio è in difesa: Chiellini vuole esserci, mentre Sarri e lo staff medico sono più prudenti. De Ligt al momento è in vantaggio su Chiellini per una maglia accanto a Bonucci, poi Danilo e Alex Sandro esterni con Szczesny in porta. «Partita prestigiosa, l'Inter è una delle favorite, come noi», il commento di Sarri.

