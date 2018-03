CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CROTONE-ROMA 0-2El Shaarawy e Nainggolan affondano il Crotone e regalano alla Roma la quarta vittoria consecutiva in campionato che mantiene al sicuro il terzo posto prima della sosta. Dopo il clamore e i festeggiamenti per il passaggio ai quarti di Champions che la vedranno sfidare il Barcellona, non era scontato che la squadra di Di Francesco proseguisse la sua corsa in questa trasferta. Invece, nonostante l'ampio turnover applicato dal tecnico, i tre punti sono arrivati contro un Crotone che ha provato a vendere cara la pelle senza...