CROTONE Cinque punti in tre partite. Senza il 3-0 a tavolino contro il Napoli la classifica sarebbe ben più complicata del previsto per una Juve che deve ancora trovare l'equilibrio tra nuovi innesti e vecchie certezze. Applausi al Crotone che conquista il primo punto in campionato, sfoderando la miglior prestazione stagionale.

DEBUTTO PORTANOVA

Pirlo senza Ronaldo (l'attaccante ha fatto sentire la sua vicinanza ai compagni con un messaggio sui social: «Fino alla fine, forza Juventus») sorprende ancora, dopo Frabotta lancia anche il baby Portanova insieme a Kulusevski sulla trequarti. In chiaroscuro il debutto di Chiesa: assist e rosso diretto. Subito decisivo nell'azione del pareggio, sviluppata sull'asse di mercato Kulusevski, Chiesa, Morata che non sbaglia da due passi. Ma la Juve costruisce pochino e soffre. Il Crotone parte spavaldo, e dopo 12 minuti Bonucci entra duro su Reca in area, rigore che Simy (seconda rete in carriera alla Juve) trasforma. La Juve gira a corrente alternata: Buffon si supera su Pereira, poi Cigarini fallisce a porta aperta.

TANTI BABY

A proposito: Gigi fa 650 partite in A, ma il dato più emblematico è che nel giorno del suo debutto nel 1995, ben 7 dei suoi 10 compagni di squadra non erano nati. Una baby Juve (era da due anni e mezzo che non si vedeva una squadra così giovane), ma ancora incompiuta, con 7 cambi rispetto all'ultima contro la Roma 20 giorni fa.

Nella ripresa i campioni d'Italia macinano ma la squadra non gira, poi Chiesa lascia i compagni in 10, entrando duro su Cigarini: rosso diretto (severo) che scombina i piani di Pirlo. In inferiorità la Juve ci prova con l'orgoglio e con un palo clamoroso di Morata (il migliore), poi trova il 2-1 con Morata imbeccato da Cuadrado, ma Fourneau annulla per un fuorigioco millimetrico dopo lungo consulto al Var, la Juve frena e il Milan scappa.

Alberto Mauro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA