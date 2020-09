MONDIALI DI CICLISMO

IMOLA Si è chiusa con un trionfo olandese la prima gara dei Mondiali di ciclismo cominciati ieri a Imola. Nella gara a cronometro donne medaglia d'oro per la campionessa olandese Anne van der Breggen, che nelle cinque edizioni precedenti per ben quattro volte si è dovuta accontentare della piazza d'onore. La ciclista olandese ha percorso in 40'20 i 32 km del tracciato con partenza e arrivo nell'autodromo Enzo e Dino Ferrari. Per la 30enne ciclista olandese è stato un 2020 straordinario: dopo il campionato europeo a cronometro e il trionfo al Giro Rosa, un nuovo prestigioso successo.

Le ragazze orange avrebbero potuto fare doppietta con il secondo posto di Elle van Dijk (alla fine terza con un distacco di 31) che fino a poche curve dal traguardo era saldamente in seconda posizione, ma è stata scavalcata nel finale dalla svizzera Marlene Reussler (a 15). Decimo posto per Vittoria Bussi (con un ritardo di 1'46), che all'intertempo era ottava. L'altra italiana in gara Vittoria Guazzini si è classificata 25ma (a 2'56).

Paura per la campionessa del mondo in carica, l'americana Chloe Dygert, finita in un fossato quando era prima all'intertempo. È stata trasportata in elicottero all'ospedale Maggiore di Bologna con ferite, contusioni e una frattura alla gamba. Oggi cronometro individuale maschile, Filippo Ganna tra i favoriti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA