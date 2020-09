GP D'ITALIA

MONZA C'è voluto uno Schumacher per far sorridere la Ferrari alla vigilia del Gp d'Italia. Strepitosa vittoria in F2 di Mick il ventunenne figlio del grande campione. E' la prima del giovane pilota in questa categoria, ma il ragazzo ben allevato dal padre si porta avanti per gradi.

Alla guida della sua monoposto Prema, scuderia molto italiana, il tedesco dopo una qualificazione così così, scattando in maniera perfetta dalla settima posizione, ha disputato una gara alla Schumacher, aggressivo ma attento, capace di usare non solo il piede ma anche il cervello. Ha agguantato subito il secondo posto alle spalle del forte inglese Ilott.

Poi Mick, inanellando giri veloci e con una gestione accurata delle gomme, è andato al comando resistendo nel finale a un tentativo del forte italiano Luca Ghiotto, classificatosi secondo, e ha trionfato sulla pista dove suo padre si era imposto cinque volte, l'ultima quattordici anni fa.

Schumi jr, che fa parte della Ferrari Academy, ora è terzo in classifica con 3 punti di distacco dai leader Ilott e Shwartzman. Una gara ancora da disputare poi i weekend di Sochi e del Bahrain. Potrebbe laurearsi campione e magari salire in F1 già nel 2021. Intanto esulta sui social: «Felice come un campione» scrive nella foto che lo ritrae mentre mostra i muscoli sulla sua monoposto. Chissà, forse lo sarà presto.

TUTTO FERMO

Non sale, invece, la Ferrari che oggi schiera Leclerc al 13° posto e Vettel al 17°. Niente di nuovo con le SF 1000 che continuano a mancare di velocità, a essere difficili da guidare. Ancora una volta Charles è stato obbligato a dire: «Non si poteva fare di più». Il monegasco ha aggiunto di avere più speranze per la gara di domenica al Mugello. Sebastian non è riuscito, anche a causa del traffico caotico in pista alla ricerca delle scie, a superare il primo turno di qualificazione.

Una caccia alla partenza in prima posizione nella quale molti puntavano su Bottas, altri pensavano a Verstappen, qualcuno azzardava i nomi di Ricciardo e persino di Sainz. Ma alla fine la pole è sempre coltivata nell'orto di Lewis Hamilton. E' il 94° centro del fuoriclasse inglese che non si accontenta mai. Per la settima volta partirà davanti a tutti nel GP d'Italia, ma per farlo ha demolito un altro record: il giro più veloce della storia non solo dell'autodromo nazionale ma anche, quello della media più alta dal 1950 ad oggi.

Con il tempo di 1'18''887 il re nero della Formula 1 è riuscito a completare il suo ultimo tentativo in qualificazione raggiungendo i 264,362 chilometri orari.

LIMITE SGRETOLATO

Il precedente limite apparteneva a Kimi Raikkonen che lo aveva stabilito in 1'19''119 nel 2018 con la Ferrari. Lo ha battuto Bottas due volte nella seconda e nell'ultima sessione di qualificazione. Poi Hamilton lo ha definitivamente siglato. Alle sue spalle staccato di soli 69 millesimi il compagno di squadra finlandese, poi il giovane e sempre combattivo spagnolo Carlos Sainz con la McLaren (il prossimo anno sarà in Ferrari), quindi Perez, un deludente Verstappen, l'altro ragazzino terribile Lando Norris a completare le prime tre file alla partenza.

REGOLAMENTI RIVEDIBILI

Resta il fatto che, proibito il party mode e introdotto l'obbligo di scegliere un'unica mappatura del motore per qualificazione e gara, la Mercedes non soltanto ha dominato, ma ha dimostrato di poter mantenere la sua supremazia malgrado tutto.

Secondo un calcolo eseguito da esperti le W11 hanno perso solo 4 CV, passando da 1022 CV a 1018! Se oggi non dovessero centrare la doppietta significherebbe soltanto che è successo qualcosa di davvero strano.

Claudio Russo

