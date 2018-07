Crollano gli déi Messi e Ronaldo, O Ney barcolla ma non cade

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIOROMA Guarda O'Neymar quant'è bello: non per l'estetica, o quello conterebbe poco, ma per il mondo e il mondiale. Caduti gli dèi, come CR7 e il suo falò delle vanità, o come Messi, e le sue turbe da psicanalisi, o come tutta la Germania, che non è più quella che, come diceva Lineker, il calcio è un gioco di 90 minuti, undici contro undici e alla fine vince la Germania, o come tutta la Spagna alla quale l'anagrafe ha presentato il conto per il suo gioco divenuto perfino stucchevole, non restava che Neymar. Lo aspettavano (e...