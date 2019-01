Cristiano Ronaldo e il calcio femminile sono le novità del Panini 2019

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MILANO Cristiano Ronaldo per la prima volta sulla copertina dell'album Panini Calciatori 2018-2019 e massima attenzione al calcio femminile. Sono queste le novità della collezione presentata ieri nella sede della Lega Serie A. Un album di 128 pagine in formato maxi con 734 figurine. Diverse le novità: dai mini-statini sul retro delle figurine dei giocatori della Serie A alla Nazionale Under 21, passando per la Nazionale femminile. Alle donne la Panini dedica, oltre alle 15 figurine della Nazionale, anche 12 figurine dedicate alle squadre...