Cristiano Ronaldo ancora a secco ma la Juventus supera la Lazio firmando la seconda vittoria in due partite con i gol di Pjanic e Mandzukic. Allegri può sorridere: la squadra ha gestito il match e ben arginato le qualità della Lazio, anche se è chiaro che i 40.000 dell'Allianz Stadium avrebbero voluto festeggiare la prima casalinga del pallone d'oro portoghese con un gol da applaudire... Per Inzaghi è invece ancora sconfitta dopo quella col Napoli: la squadra ci ha provato, ha saputo assorbire le giocate dei bianconeri per larghi tratti,...