Cristiano comincia l'avventura bianconera È già Ronaldomania

LO SBARCOTORINO La grande attesa è finita, Cristiano Ronaldo è pronto a sbarcare definitivamente a Torino in queste ore per iniziare a scrivere il primo capitolo della sua nuova storia in bianconero. Il giocatore più pagato della Serie A va di fretta, spinto dalla fame di altri trofei e nuovi record da frantumare, e preceduto da un palmarès da favola: cinque Palloni d'Oro e altrettante Champions League che lo rendono un modello di riferimento per compagni e avversari, e poco sensibile all'ansia da debutto. Aspettative a mille per l'uomo da...