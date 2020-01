La FA Cup non fa sconti a nessuno, nemmeno se sei campione del mondo e d'Europa in carica e domini la Premier: chiedere conferma al Liverpool, ieri sera rimontato dallo Shrewsbury Town, 16° in League One (3ª divisione) ma riuscito nell'impresa di guadagnarsi il diritto a sfidare nuovamente i Reds. Al Montgomery Waters Meadow accade l'incredibile, con la squadra di Klopp avanti di 2 gol grazie a Jones e all'autorete di Love ma rimontata nell'ultima mezz'ora dalla doppietta di Cummings per il definitivo 2-2. A riprova del fascino del torneo calcistico più antico del mondo che in questo 4° turno ha registrato anche l'uscita del West Ham (battuto in casa dal West Bromwich iscritto alla Championship, la B inglese) e il mezzo passo falso del Newcastle, costretto a rigiocare contro l'Oxford (3ª divisione) dopo lo 0-0 di St. James Park. Al replay pure il Tottenham (1-1 col Southampton), qualche brivido per il Chelsea (2-1 all'Hull City, altro club di Championship) mentre non hanno avuto problemi le squadre di Manchester: 4-0 del City al Fulham, 6-0 dello United al Tranmere Rovers. Stasera tocca all'Arsenal, di scena a Bournemouth.

In Spagna si è chiusa un'altra settimana difficile per l'Atletico Madrid: dopo la sconfitta ai rigori in Supercoppa davanti al Real, il ko in campionato contro l'Eibar e la clamorosa eliminazione in Coppa del Re subita dal Leonesa (3ª divisione), i Colchoneros non sono andati oltre lo 0-0 casalingo di fronte al Leganés, ultimo nella Liga. Ennesimo risultato deludente per gli ex rivali della Juve, contestati dai propri tifosi che hanno risparmiato dai fischi solo Simeone, mai così in difficoltà da quando è alla guida dell'Atletico: la sua squadra ha segnato solo un gol nelle ultime 4 partite e vede il 4° posto insidiato dal Valencia, reduce dal 2-0 di sabato rifilato al Barcellona.

Quest'ultima gara interessava da vicino Atalanta e Napoli e ha fornito indicazioni opposte: se da un lato i bergamaschi affronteranno un rivale che ha ritrovato solidità difensiva e un ispirato Maxi Gomez (autore di entrambi i gol ai blaugrana, dopo aver fallito un rigore), dall'altro i partenopei possono sperare di ribaltare il pronostico contro i catalani che finora non hanno avuto benefici dal cambio di allenatore. Subentrato a Valverde dopo il ko in Supercoppa, Quique Setien ha battuto a fatica il Granada nella Liga, evitato in extremis l'eliminazione in Coppa del Re contro il modesto Ibiza ed è caduto pesantemente al Mestalla, mostrando crepe dal centrocampo in giù e sterilità offensiva, nonostante il prodigarsi di Messi che ha tirato 11 volte in porta.

Carlo Repetto

