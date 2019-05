Criscito tiene vivo il Genoa, frenata Roma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE ALTRE PARTITEFinisce in parità l'ultima gara casalinga del Genoa che contro il Cagliari, in una sfida fondamentale per la lotta salvezza, rimonta il vantaggio iniziale di Pavoletti grazie al capitano Mimmo Criscito che realizza un rigore assegnato da Valeri con il Var. Un punto comunque importante per la squadra di Prandelli che in attesa della partita dell'Empoli aumenta il vantaggio sui toscani. Il Cagliari interrompe la striscia di sconfitte, tre di fila, senza fare sconti e può festeggiare la salvezza matematica.Genoa un po' contratto...