Tre match internazionali per arricchire il bagaglio di esperienza di un folto gruppo di giovani: questo è il significato della bolla di Perm, sui Monti Urali in Russia, dove nelle qualificazioni europee l'ItalBasket ha vinto il primo dei due match contro la Macedonia del Nord (92-84), per poi perdere la rivincita (ieri, 78-87) dopo aver rimediato un'altra sconfitta contro l'Estonia, 101-105 al supplementare. Il bilancio del ct Meo Sacchetti è comunque positivo: pur qualificata di diritto per la fase finale degli Europei 2022, in qualità di Paese ospitante di uno dei quattro gironi, a Milano, l'Italia ha comunque onorato il girone B, chiuso al comando con quattro vittorie in sei gare. Un risultato non indifferente per un gruppo che ha inserito ben 14 volti nuovi all'interno di questa fase.

«Sei partite utili per crescere tanti giovani, abbiamo visto da vicino diversi giocatori» ha spiegato il ct Meo Sacchetti. «Penso proprio che questo lavoro tornerà utile nel futuro prossimo». È difficile, infatti, pensare che vedremo in maglia azzurra il classe 2000 Giordano Bortolani (11 punti nell'ultimo match del girone), il 2002 Gabriele Procida (10 punti ieri) o il promettentissimo 2003 del Real Madrid Matteo Spagnolo (7 punti contro la Macedonia del Nord) nel prossimo impegno ufficiale, l'attesissimo torneo preolimpico di Belgrado, dal 29 giugno al 4 luglio prossimi, contro Senegal e Portorico nella fase iniziale, e con ogni probabilità contro la Serbia nell'eventuale finale. Ma è probabile che saranno questi i nomi del futuro a lunga gittata per l'ItalBasket, assieme al rookie dei Golden State Warriors, il 2001 Nico Mannion, e una futura stella Nba come il lungo italo-americano Paolo Banchero, 18 anni. Mettere nel motore gare internazionali è stato un buon modo per svezzare un gruppo che dovrà raccogliere l'eredità dei Belinelli, Gallinari, Datome, Melli, i riferimenti - oltre ai Tonut, Polonara, Fontecchio protagonisti della stagione in corso della Nazionale che fra quattro mesi inseguirà l'obiettivo olimpico, per cambiare l'immagine di una generazione che ha saputo farsi largo nella Nba senza però ottenere grandi risultati in azzurro.

HACKETT STOP

E dopo l'obiettivo olimpico, ci saranno gli Europei dall'1 al 18 settembre 2022 da iniziare in casa. Quel gruppo non dovrebbe più contare su Daniel Hackett, che ha annunciato l'addio all'azzurro, e con un buco che si apre in regia, proprio la bolla di Perm potrebbe aver fornito un'indicazione utile a Sacchetti in chiave immediata. Al di là di Mannion, è probabile l'inserimento di Marco Spissu, che con 17 punti (e 8 assist) ha ritoccato ulteriormente il record in azzurro. Il playmaker di Sassari, 26 anni, ha raggiunto la maturità e sembra pronto per un ruolo importante anche ad alti livelli internazionali. L'Italia è una delle 22 squadre già qualificate per EuroBasket 2022: le altre sono Russia, Israele, Spagna, Polonia, Belgio, Repubblica Ceca, Croazia, Olanda, Turchia, Georgia, Serbia, Finlandia, Slovenia, Ucraina, Ungheria, Francia, Gran Bretagna, Germania, Bosnia, Grecia e Bulgaria, mentre gli odierni spareggi Estonia-Macedonia del Nord e Lituania-Danimarca decidono le ultime due promosse.

Loris Drudi

