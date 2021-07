Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Bronzo europeo per Filippo Crepaldi (nella foto): il lanciatore rodigino ha conquistato con la Fortitudo Bologna il terzo posto nella European Champions cup di baseball disputata a Ostrava. La squadra felsinea, con la quale Crepaldi aveva vinto il massimo trofeo europeo per le squadre di club nel 2019, non è riuscita a ripetersi dopo un girone di qualificazione perfetto con tre vittorie su tre: ha perso infatti 4-5 in semifinale contro il...