UDINE Superata nettamente sul piano tecnico tattico, anche su quello atletico per 83', con l'Udinese sino a quel momento padrona assoluta del campo e giustamente in vantaggio con la rete di Molina al 10' del primo tempo, la Juventus che a quel punto era out dalla zona Champions, conquista l'intera posta in palio con doppietta di Ronaldo sino a quel momento il peggiore, approfittando di tre errori: il primo commesso da Chiffi, gli altri...