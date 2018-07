CR7, PEREZ ALZA IL PREZZO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CALCIO MERCATORonaldo è in Italia, anzi no. O meglio, non ancora. Il possibile arrivo alla Juventus di CR7 ha scatenato la psicosi negli aeroporti del nostro Paese. Si è cominciato venerdì mattina a Caselle, quando si era sparsa la voce del suo sbarco e molti tifosi erano pronti a immortalare l'evento con i rispettivi smartphone. Agli arrivi era effettivamente spuntato un calciatore, ma si trattava di Armando Izzo, ex difensore del Genoa appena acquistato dal Torino (vaga LA somiglianza col Pallone d'oro). Stessa scena venerdì pomeriggio a...