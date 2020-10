CHAMPIONS

TORINO Cristiano Ronaldo si è arreso a poco più di 24 ore dal fischio d'inizio, quando l'ultimo dei due tamponi a cui si è sottoposto nella giornata di ieri ha dato ancora esito positivo. Asintomaco, carica molto bassa ma niente Champions per lui, salta il duello più atteso con Messi ma fortunatamente non è l'unico che animerà l'incrocio tra Juventus e Barcellona. C'è il ritorno di Pjanic nella nuova casa di Arthur, ci sono Kulusevski e Ansu Fati che sognano in grande, Griezmann e Dybala in cerca di riscatto. Pirlo e Koeman si giocano il primo posto del gruppo e la fiducia di due piazze esigenti, quella spagnola da ieri orfana di Bartomeu, che insieme alla sua giunta direttiva ha rassegnato le proprie dimissioni alla vigilia della Champions. L'ex presidente paga una gestione del club criticata dai tifosi ma soprattutto lo scontro frontale in estate con Leo Messi.

Due nobili europee per nulla decadute ma un filo arrugginite, il Barcellona (senza Coutinho, tre Stegen e Piqué) arriva da un avvio di stagione complicato dai risultati e dall'ultima sconfitta contro il Real. La Juve ha fuori mezza squadra titolare: Alex Sandro, Chiellini, de Ligt, Ronaldo e Bonucci a mezzo servizio. E nelle ultime tre partite giocate in campionato ha portato a casa tre punti. Non il miglior avvicinamento possibile per entrambe, ma è una super classica: i bianconeri non hanno mai perso in casa contro i blaugrana, a loro volta imbattuti da sei partite contro le italiane in Champions.

DYBALA

Oggi provino decisivo per Bonucci - ma le sensazioni della vigilia sono positive -, ieri si è allenato a parte e oggi proverà a forzare. Accanto a lui Demiral e Danilo, Cuadrado e Kulusevski esterni, nel solito sistema variabile 3-4-1-2 o 4-4-2, in mezzo Bentancur e Arthur favorito su Rabiot, poi Ramsey (in ballottaggio con Chiesa) alle spalle di Morata e Dybala. «Paulo sta bene - conferma Pirlo -, contro il Verona lui e Morata hanno fatto quello che abbiamo provato: peccato non abbiano segnato. Spero di riavere tutti a disposizione il più presto possibile. Con tutta la rosa troveremo il giusto assetto, siamo ancora in costruzione ma non possiamo perdere punti in giro, affrontiamo il Barcellona con voglia e rispetto».

Koeman non sottovaluta la Vecchia Signora. «Sarà una partita di grande livello». Serata Amarcord per Pjanic: «Sono davvero emozionato di giocare contro la mia ex squadra, sono stato benissimo in questi quattro anni. Con Messi ho parlato della Juve e degli anni passati qui, ma era ben informato. Aver giocato con Ronaldo e Messi è una cosa eccezionale, lo racconterò ai nipotini».

Alberto Mauro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA