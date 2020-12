TORINO Sesto pareggio in campionato per una Juventus che dopo due vittorie consecutive rallenta contro l'Atalanta e spreca l'occasione di risalire la classifica. Tradita da Ronaldo (rigore sbagliato) e Morata (in affanno), Pirlo (8 punti meno di Sarri l'anno scorso) si aggrappa a un ottimo Chiesa e si gioca la carta Dybala troppo tardi, nella ripresa la Juve non ha la forza di chiuderla e incassa il pareggio di Freuler. L'Atalanta sbanda subito e la Juve sonnecchia, Romero regala a Morata il corridoio per il fondo, cross per Ronaldo, che strozza il pallone. Pochi minuti più tardi break di McKennie e contropiede di Morata che apparecchia per CR7, anticipato, sulla ribattuta il pallone finisce a Morata che solo, a porta vuota, prova uno sciagurato colpo di tacco. La Juve perde Arthur (entrata dura di Romero) per Rabiot, ma due minuti più tardi Chiesa spezza l'equilibrio, tagliando in mezzo dalla sinistra e scaricando un bolide all'incrocio dei pali. Serve una giocata per il vantaggio, perché la manovra bianconera è meno fluida e ficcante del solito. L'Atalanta prende coraggio, Zapata - fino a quel momento controllato alla grande da de Ligt - incrocia Bonucci e lo brucia con un allungo in area; provvidenziale l'uscita bassa di Szczesny di piede, alla disperata. Dall'altra parte, a inizio ripresa, Gollini si oppone come può (di faccia) a un tiro a botta sicura di Morata, innescato dal solito McKennie, l'azione continua e Doveri annulla giustamente il gol di Chiesa per soccorrere Gollini, ancora a terra.

CALO FISICO E MENTALE

Rabiot mette la testa su un cross di Chiesa, fuori di un soffio, ma la Juve cala a livello fisico e mentale, la Dea ne approfitta, entra Gomez e poco dopo Freuler piazza la sassata dal limite dell'area per il pareggio. Il gol scuote la Juve che si butta in avanti, sul contatto Hateboer Chiesa in area, Doveri fischia il rigore. Ma Ronaldo stavolta esita e si fa addirittura bloccare il tiro da Gollini, 4 errori su 30 tiri dagli 11 metri da quando è in Italia. Non è in serata e lo si capiva già dal primo tempo, Gollini si supera ancora, stavolta su Morata in area. La Juve è disordinata, le fiammate isolate nel finale si spengono mentre l'Atalanta forse non ne ha più o forse non osa abbastanza per vincere. Romero di testa esalta ancora una volta Szczesny, tra i migliori della serata con McKennie e Chiesa, i più vivaci, peggior prestazione in maglia Juve per Ronaldo.

«Abbiamo giocato alla pari con l'Atalanta, ma quando dovevamo fare il saltino per vincere abbiamo giocato con leggerezza e non ci siamo riusciti - le parole di Pirlo a fine partita-. Queste partite le devi portare a casa. Abbiamo avuto tante occasioni e non siamo riusciti a chiuderla».

«Abbiamo rischiato di perderla, decisive un paio di parate di Gollini, ma siamo stati più vicini a vincerla - la replica di Gasperini -. Non siamo riusciti a fare gol nel momento decisivo ma siamo soddisfatti. Abbiamo giocato con personalità e coraggio. Gomez? Offensivo parlare di singoli di fronte a una tale prestazione di squadra».

