Vince la Juventus, ma la sua prestazione non è stata convincente e ha dimostrato di non attraversare un felice momento, meno male che è sempre Ronaldo a tenerla a galla (e ieri anche Chiesa) consentendo agli uomini di Pirlo di non lasciarsi irrimediabilmente staccare nella corsa al tricolore dal binomio Milan e Inter. L'Udinese però deve recitare il mea culpa, tutte le reti dei campioni d'Italia sono state propiziate da errori dei friulani. Se ciò non bastasse, la squadra di Gotti non è stata nemmeno fortunata, ha perso alla fine del primo tempo Pussetto per infortunio, nella ripresa ha colpito due volte la traversa. I bianconeri udinesi però potevano fare di più, la Juve di ieri sera è parsa debole nel mezzo e incerta in difesa.

La Juve parte bene, dopo 4' Ronaldo si libera di tre avversari, accentra da sinistra la sua azione per poi far partire un destro che sfiora il secondo palo. Due minuti dopo la squadra di Pirlo crea la prima occasione: cross da destra e Ramsey è solo davanti a Musso, ma devia senza convinzione e il portiere salva in angolo. L'Udinese è chiusa nella propria metà campo, aspetta l'occasione propizia per andare in profondità con Lasagna e Pussetto e al 10' va anche in gol dopo una velocissima ripartenza: De Paul supera l'incerto De Ligt serve a destra Lasagna che poi effettua un retropassaggio per lo stesso argentino che da pochi metri fa secco l'estremo difensore della Juve. La gioia dei friulani però dura nemmeno un minuto: il Var richiama Giacomelli che annulla la rete per un fallo di mano dello stesso De Paul commesso nel momento in cui superava De Ligt. Poi il pallino del gioco è prevalentemente in mano alla Juve, ma la sua manovra è disinnescata dagli uomini di Gotti che chiudono ogni spazio. Walace è abile schermo difensivo e Musso non corre pericolo. Ronaldo è guardato a vista, il possesso palla della Juve è abbastanza sterile e l' Udinese di tanto in tanto prova anche a impensierire la difesa dei campioni d'Italia. La manovra della squadra di Pirlo continua ad essere prevedibile, Dybala deve indietreggiare per toccare palla. Ma ecco che al 31' De Paul commette un'ingenuità: su una rimessa laterale a favore, cincischia, Ramsey gli ruba palla e serve Ronaldo che si invola verso la porta dei friulani, entra in area e fa partire un bolide imparabile che si insacca alla sinistra di Musso. La rete sembra sbloccare la squadra di casa e al 37' Musso impedisce la seconda marcatura deviando in angolo un tiro dal limite di Dybala imbeccato da McKennie. Poi negli ultimi 5' si vede solo l' Udinese che crea un paio di situazioni interessanti, ma la difesa della Juve tiene.

PUSSETTO KO

Al 4' della ripresa, con l' Udinese che ha iniziato con Forestieri al posto dell'infortunato Pussetto, la Juventus raddoppia approfittando di un sonno della retroguardia friulana: Ronaldo dalla tre quarti smista a Chiesa che si invola verso Musso per poi segnare con un diagonale. Al 7' la Juve va ancora a bersaglio con Ramsey che è lesto a riprendere una respinta bassa di Musso su una sua conclusione, ma la sfera gli rimbalza sul braccio. Il Var interviene ancora per annullare la rete. Poi al 12' Stryger su un traversone lungo anticipa Alex Sandro e di testa coglie la traversa. La Juve segna la terza rete al 25' con Ronaldo smarcato da Bentancur dopo ennesimo errore difensivo dei friulani. La squadra di Pirlo è ancora graziata su un bolide di Zeegelaar che coglie la traversa. Zeegelaar allo scadere segna la rete della bandiera approfittando di un attimo di deconcentrazione della difesa juventina. Per quanto concerne Dybala al suo rientro a tempo pieno per sostituire Morata infortunato, beh, non è stato dei migliori, gol a parte allo scadere. Per lui è davvero un momento assai delicato.

Guido Gomirato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA