RUGBY

Rinviato il match del 6 Nazioni tra la Francia, decimata da molti casi di Covid-19, e la Scozia, in programma domenica. Lo ha annunciato il comitato di monitoraggio del Torneo. La commissione «ha raccomandato all'unanimità» il rinvio della partita. In mattinata la federazione francese aveva annunciato che un nuovo giocatore è risultato positivo al test, portando a 16 il numero di casi di coronavirus: 12 giocatori, di cui 8 titolari, dall'inizio del Torneo, più 4 membri dello staff compreso il ct Fabien Galthié.

Non sarà semplice trovare nell'immediato una data per il recupero. «Qualsiasi rinvio avrà conseguenze sulla disponibilità dei giocatori concordata con i club, il che potrebbe comportare l'indisponibilità di 10 di loro se la partita dovesse essere riprogrammata», aveva avvertito la federazione scozzese inquantodiversi giocatori, compreso il capitano Stuart Hogg, devono tornare nei club di appartenenza.

Intanto il ct azzurro Franco Smith ha ufficializzato la formazione che domani all'Olimpico affronterà l'Irlanda: nessun cambio rispetto al quindici che ha affrontato l'Inghilterra. In panchina si rivede l'ala padovana Mattia Bellini. Nell'Irlanda torna la stella Sexton dopo il colpo alla testa subito a Cardiff, completamente cambiata la prima linea: Kilcoyne-Kelleher-Furlong. In seconda torna Rayan.

CONNACHT A TREVISO

Intanto una anteprima di Italia-Irlanda si giocherà oggi in Pro14 a Treviso. Alle 18,30 il Benetton, a caccia della prima vittoria, ospita il Connacht. La novità è Edoardo Padovani che parte titolare con la maglia numero 10 dopo aver giocato apertura entrando dalla panchina a Lanelli. Esordio da titolari anche per Els, Nemer e Ruggeri.

