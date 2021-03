LA PANDEMIA

MILANO Beppe Marotta e Adriano Galliani sono ricoverati in ospedale a causa del Covid. Positivo al virus dal 25 febbraio scorso, l'amministratore delegato dell'Inter è da qualche giorno, su consiglio di Piero Volpi (il medico sociale dei nerazzurri), ricoverato all'ospedale Humanitas di Rozzano, alle porte di Milano. Al momento, resta in osservazione. Da quanto trapela, le sue condizioni sono in miglioramento. Dopo il derby vinto contro il Milan il 21 febbraio, Marotta era andato a Roma con la delegazione dirigenziale formata da Alessandro Antonello, dal ds Piero Ausilio e dall'avvocato Angelo Capellini (tutti positivi al tampone). Assieme a loro, c'era anche Adriano Galliani, l'amministratore delegato del Monza. Dovevano partecipare all'elezione di Gabriele Gravina alla presidenza della Figc. Lo stesso Galliani era risultato positivo il 26 febbraio. Ma dopo aver osservato un periodo di isolamento fiduciario a casa il 7 marzo è stato ricoverato al San Raffaele di Milano, a scopo precauzionale. A seguire l'ex ad del Milan è Alberto Zangrillo, il primario di anestesia e rianimazione dell'istituto dove a settembre è stato curato anche Silvio Berlusconi. Le condizioni di Galliani sono in miglioramento.

