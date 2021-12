VOLLEY DONNE

Turno di Santo Stefano rinviato per Covid. Il tradizionale appuntamento del 26 dicembre con il campionato di serie A1 di pallavolo femminile, che abitualmente riempiva i palazzetti, quest'anno è saltato «preso atto spiega il consiglio di amministrazione della Lega donne del preoccupante evolversi della crisi pandemica che ha coinvolto in maniera importante diversi gruppi squadra».

Numerosi, infatti, sono i club che la scorsa settimana hanno registrato positivi, motivo per cui la Lega ha rinviato a data da destinarsi tutti i match che dovevano giocarsi ieri per l'ultimo turno di andata: ConeglianoBergamo, NovaraChieri, MonzaTrento, Busto ArsizioCuneo, FirenzeScandicci, Perugia Casalmaggiore e RomaVallefoglia. E siccome la classifica al giro di boa della regular season disegna il tabellone di Coppa Italia ma i quarti incombono (si gioca giovedì), la griglia che porterà alla Final Four del 5 e 6 gennaio a Roma è stata stabilita dalla classifica avulsa: primo criterio il numero di punti diviso per i match disputati. Gli accoppiamenti sono quindi MonzaChieri, ScandicciBusto Arsizio, ConeglianoCuneo e NovaraFirenze. I club cercano di murare il nuovo attacco del Covid al campionato: «Abbiamo il dovere di essere ottimisti, la prima parte di stagione è andata bene. Il movimento pallavolistico è in salute, speriamo che questi rinvii siano solo una parentesi» il pensiero del presidente di Conegliano, Piero Garbellotto.

Luca Anzanello

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA