Un mondiale nel mondiale concentrato in Spagna, ma ora che il Covid torna a far paura anche la Motogp trema. La stagione delle due ruote ripresa proprio a Jerez dopo la lunga pausa causa pandemia procede tra sorprese e non poche polemiche: complici anche gli incidenti come quello causato domenica dal francese Zarco, e con l'ombra della curva dei contagi in risalita ovunque, il cammino resta a ostacoli.

La stagione della MotoGp era stata compressa al massimo, nel tentativo di salvare il salvabile, tuttavia l'instabilità della linea dei contagi nelle zone dove verranno assegnati i titoli mondiali delle tre classi tiene sui tizzoni i vertici della Dorna. Domenica è in programma il Gp di Stiria (Austria) e il 13 settembre il carrozzone approderà in Italia, con il Gp di San Marino, a Misano Adriatico, bissato - stessa pista - dal Gp dell'Emilia Romagna di sette giorni dopo.

I problemi, semmai, verranno dopo e procederanno di pari passo con la curva dei contagi che, in Spagna, è tornata pericolosamente a salire. Ed è proprio dove il Covid-19 sembra non voler concedere tregua che si disputeranno i Gp che si affacciano sul temuto autunno: Catalogna il 27 settembre, Aragon il 18 ottobre, Teruel (stessa pista di sette giorni prima), Chester (Gp d'Europa l'8 novembre), Valencia (15 novembre). Unico break, l'appuntamento in Francia, a Le Mans.

CASO ZARCO

Coronavirus o no, per il momento si gira, anche se tra i veleni, con Johann Zarco nell'occhio del ciclone. I colleghi si sono scagliati contro di lui dopo l'incidente in cui si è sfiorata la tragedia. «Per fortuna non è stato centrato alcun pilota - le parole del francese -. È stata una brutta caduta. Con Morbidelli ci siamo abbracciati e abbiamo parlato dell'incidente». Peccato che, poco prima, l'italiano lo avesse definito «un mezzo assassino». Di paura ne ha presa tanta anche Valentino Rossi «come mai mi era capitato prima. È stato terribile».

