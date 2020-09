CALCIO & VIRUS

NAPOLI È stata annullata l'amichevole tra lo Sporting Lisbona ed il Napoli in programma ieri sera nella capitale portoghese: tre giocatori della squadra portoghese sono risultati positivi al coronavirus. Lo ha annunciato il Napoli su Twitter.

I tre calciatori positivi - riporta il quotidiano A Bola sul suo sito internet - sono Cristian Borja, Nuno Santos e Rodrigo Fernandes. Dopo i contatti con la direzione generale della Sanità e con il delegato regionale, la partita è stata annullata.

Intanto, sulla vicenda della positività al Covid-19 del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, il Codacons presenterà oggi un esposto alla Procura di Milano, in cui si chiede di aprire una indagine per la possibile fattispecie di epidemia dolosa.

«Come noto De Laurentiis, risultato positivo al Covid-19 - si legge nell'esposto dell'associazione - si era presentato in assemblea di Lega Calcio mercoledì scorso (nello stesso pomeriggio avrebbe ricevuto l'esito positivo del tampone), nonostante avvertisse un leggero malessere, mal di stomaco e dissenteria. Così avrebbe spiegato ai colleghi, ai quali non era sfuggito il fatto che fosse meno effervescente del solito e con il viso un po' pallido». In molti hanno stigmatizzato il comportamento del presidente del Napoli: «censurabile» per il sindaco De Magistris, «irresponsabile» per il virologo Crisanti.

Da parte sua, il Codacons, nell'esposto, chiede di «accertare se possa sussistere una responsabilità di De Laurentiis, che mercoledì 9 settembre si sarebbe presentato all'assemblea di Lega Calcio di serie A nonostante non stesse bene e senza mascherina».

