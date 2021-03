Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOMILANO Il Covid colpisce l'Inter. Dopo le positività di D'Ambrosio e Handanovic, è arrivata la conferma dei tamponi con i contagi anche per De Vrij e Vecino. Considerando il rischio di un focolaio ad Appiano Gentile, l'Ats, l'autorità sanitaria milanese, ha imposto il divieto di scendere in campo domani a San Siro contro il Sassuolo, e ha inoltre fermato sia gli allenamenti che i giocatori che sarebbero dovuti partire per le partite...