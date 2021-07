Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

COURTOIS 7Barella e Insigne lo superano, ma non può certo compiere miracoli su giocate del genere. Dà sicurezza più con i piedi che con le mani. Bene nella ripresa Esperto.ALDERWEIRELD 5,5Meno rsponsabile dei suoi compagni di reparto, sbanda quando lo attaccano Spinazzola e Insigne. La collaborazione di Thorgan hazard non è sufficiente. Spaesato.VERMAELEN 5Si addormenta sulla rete di Barella. Chiude spesso in ritardo e non convince nel...