«COSÌ CAMBIEREMO IL RUGBY»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTATra poco più di un anno il rugby italiano torna a votare. Il presidente della federazione Alfredo Gavazzi non ha ancora deciso se candidarsi per il terzo mandato, mentre Pronti al cambiamento, il movimento di opposizione partito dal Veneto a sostegno di Marzio Innocenti e capace di raccogliere nel 2016 il 44,65% dei consensi, deve fare i conti con la frattura interna causata dalla fuoriuscita dello stesso Innocenti in contrasto sui tempi nella scelta del prossimo candidato alla presidenza Fir. Sono passati 11 mesi dal burrascoso...