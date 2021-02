SCI

CORTINA Si lavora per smantellare le installazioni sulle piste dei Mondiali di sci alpino, fra Tofana e Col Druscié. All'indomani dell'ultima gara, lo speciale maschile, che ha riservato all'Italia un altro quarto posto, con Alex Vinatzer, dopo quello di Dominik Paris in discesa, nella nazionale azzurra resta l'amaro in bocca, per i risultati mancati, come ha evidenziato Flavio Roda, presidente della Federazione italiana sport invernali, durante la cerimonia di chiusura: «Qualcosa in più ce lo aspettavamo. Era logico, perché avevamo fatto bene tutto l'inverno, in particolar modo con le ragazze. I maschi sono sempre stati in gara e questo ci soddisfa. Però ci manca non aver ottenuto qualcosa di più».

AMAREZZA

La sua posizione è condivisa da Giovanni Feltrin e Gianluca Rulfi, due dei tecnici della nazionale: «Il presidente Roda aveva pronosticato almeno 4 medaglie, una in più di Are 2019, invece ne sono arrivate soltanto 2 commenta Rulfi io ne immaginavo tre soltanto per le donne, quindi sono deluso perché ne è arrivata una. L'incidente a Sofia Goggia, a dieci giorni dai Mondiali di Cortina, è stato un brutto colpo per il medagliere e per l'ambiente. Marta Bassino ha finito le gambe, forse anche per le pressioni e le emozioni, proprio quando c'era la sua gara. In quanto ai maschi, noi italiani siamo abbonati alle medaglie di legno, nei grandi appuntamenti dello sci. Sul quarto posto di Paris in discesa c'è l'attenuante della tracciatura della pista: è stata violentata da chi ha tracciato. Paris poi ci ha messo del suo, perché non si è adattato, ma ce ne vuole, a dire che quella era una discesa libera. Due anni fa, agli Assoluti italiani, quella di Ghidoni e Ghezze era stata una bella tracciatura, sulla medesima pista».

«Noi tecnici abbiamo vissuto questi risultati sul campo, con particolare amarezza dice il bellunese Giovanni Feltrin e io con ancora maggiore dispiacere, perché gli uomini che hanno allestito le piste sono amici miei, so cosa hanno fatto, ci hanno messo l'anima per lavorare quei tracciati in quel modo e metterci nelle condizioni di fare un buon Mondiale. Un migliore risultato nostro sarebbe stato un premio anche per loro». Nel dettaglio dei risultati, Feltrin elenca: «Il superG femminile di Cortina è la gara che ci è venuta peggio, in tutto l'anno, con le ragazze lontane dalle medaglie. Quattro giorni dopo, nel superG della combinata, Brignone e Bassino finiscono invece prima e seconda, davanti alle atlete andate a medaglia il giovedì precedente. Poi è andato male lo slalom e addio medaglie. A me dispiace in modo particolare, perché giocavo in casa. L'Olympia delle Tofane è una pista che conosciamo bene, con caratteristiche tecniche che si addicono alle nostre ragazze: c'erano tutte le componenti per fare bene, a cominciare dalla evidente qualità delle nostre atlete, che in tutta la stagione hanno ottenuto vittorie e podi, anche in due, nella stessa gara. È ancora difficile capire il problema vero, che ci ha impedito di ottenere quello che sapevano e potevamo fare».

REAZIONE IMMEDIATA

La reazione è stata immediata: in questi giorni la squadra femminile è al passo San Pellegrino, fra Agordino e Val di Fassa, per test materiali; domani cominciano le prove; nella fine settimana ci sono due discese e un superG di Coppa del mondo. «Fra un anno siamo alle Olimpiadi di Pechino conferma Feltrin e ci arriveremo con una squadra forte, viva, con alcune punte di diamante e altre forti dietro, che stanno crescendo. Siamo contenti di quello che si sta costruendo. A Cortina, se non contiamo i picchi che sono mancati, abbiamo avuto belle soddisfazioni: due giovani come Nadia Delago e Laura Pirovano sono andate a punti, al loro primo Mondiale, quindi ci sono segnali importanti. Siamo già pronti per continuare il nostro lavoro, sulla strada giusta, con queste ragazze».

Marco Dibona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA