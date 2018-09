Cortina in Austria per cercare gioco, punti e continuità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

HOCKEYLunga trasferta in Austria, oggi, per l'Hafro Cortina in cerca di conferme, contro il Bregenzerwald, dopo la pesante batosta per 7-1 subita a Jesenice, nell'esordio stagionale in Ahl, e dopo il 3-1 inferto al Fassa, giovedì all'Olimpico, un risultato buono per i tre punti, validi anche per il campionato italiano Ihl serie A, ma carico di perplessità per quanto visto in campo. A parte la fiammata iniziale, con tre gol in soli 7' a fissare il risultato, negli altri 53' si è vista tanta confusione, automatismi ancora da perfezionare,...