MILANO Mondiali di Cortina, 125 giorni al via. Con l'emergenza Covid e lo prospettive invernali tutt'altro che rassicuranti per il rischio di contagi, i timori sono comprensibili. Ma ieri sono stati allontanati da Alessandro Benetton. Cortina è pronta all'appuntamento iridato la cui cerimonia inaugurale è prevista per l'8 febbraio. Non solo sul piano organizzativo ma anche sanitario. «Siamo pronti nel rispetto di tutti standard di sicurezza richiesti dall'attuale situazione pandemica» ha assicurato il presidente di Fondazione Cortina 2021 in occasione del Media Day della Federsci all'Hangar Bicocca di Milano tenutosi ieri.

GLI SCENARI

«Non vediamo l'ora di iniziare, l'entusiasmo e la grinta sono al massimo - ha proseguito Benetton-. Il mio grazie personale va a chi ha reso possibile tutto questo: una grande squadra, che non ha mai smesso di operare nemmeno durante il lockdown, analizzando le opportunità, disegnando e ipotizzando possibili scenari nel quadro dell'attuale situazione pandemica». Il presidente ha illustrato alcune tra le più importanti opere realizzate in vista dell'appuntamento iridato, a cominciare dai tracciati dell'Olympia delle Tofane, della Vertigine, della Druscié A, della Lacedelli, ricordando i valori che hanno orientato le scelte di Fondazione Cortina, e sottolineando la legacy infrastrutturale e di competenze che, a Mondiali archiviati, rimarrà al capoluogo ampezzano.

L'evento milanese ha avuto per protagonisti con Alessandro Benetton, il presidente della Fisi Flavio Roda, Lorenzo Tardini (Sales & Marketing Director di Fondazione Cortina 2021), oltre alle stelle più amate dello sci azzurro (tra cui Sofia Goggia, che è anche Ambassador dei Mondiali, Federica Brignone, Ambassador di Corty, la mascotte dei Campionati del mondo).

Lorenzo Tardini ha illustrato come si svolgerà la cerimonia di apertura dei Mondiali, la sera del 7 febbraio nel piazzale della Stazione: «Un'occasione per omaggiare la bellezza della Regina delle Dolomiti insieme agli splendidi paesaggi umani e naturali della Regione Veneto, in uno spettacolo che saprà affascinare il pubblico anche con le suggestioni del contemporaneo Carnevale di Venezia e le voci liriche di Verona». Tardini ha quindi descritto la logistica dei Mondiali e i numeri dell'evento: oltre 600 atleti da 70 nazioni e 500 milioni di spettatori collegati in diretta televisiva da tutto il mondo. La vendita dei biglietti per via telematica iniziaerà il prossimo 19 ottobre.

MODELLO EFFICIENTE

«Il Governo ha rispettato il cronoprogramma per la costruzione delle opere fondamentali - ha commentato Valerio Toniolo, Commissario per le opere cortinesi - e prosegue nel monitoraggio dei lavori grazie alla digitalizzazione dei processi tecnico-amministrativi. Cortina 2021 rappresenta quindi un efficiente modello di gestione delle opere pubbliche e sta tracciando il percorso anche in vista delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026».

La giornata di ieri ha concluso una due giorni intensa per Fondazione Cortina 2021. Lunedì infatti si era tenuto il Fis coordination meeting, il periodico incontro tra i delegati della Federazione internazione, della Fisi e di Infront con Fondazione Cortina e l'Amministrazione comunale ampezzana per fare il punto sull'organizzazione dei campionati.

