CORTINA CHE FESTA RAMONA, DOPPIA GIOIA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SCI dal nostro inviatoCORTINA Mai vista una Cortina così. Se la tappa ampezzana di Coppa del Mondo doveva essere un antipasto dei Mondiali 2021, il risultato è stato raggiunto grazie al pubblico. In assenza di Sofia Goggia, le speranze di podio erano ridotte al lumicino per le azzurre, ieri escluse dalla top 10 (Nicol Delago la migliore, undicesima, dietro di lei Federica Brignone). E allora ci ha pensato la gente a rendere speciale un sabato già di per sé molto intenso per l'intera conca ampezzana, alle prese con prove generali di...