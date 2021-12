Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Undici squadre in lizza per i cinque posti ancora disponibili per la qualificazione agli ottavi di Champions, tra cui tutte e quattro le partecipanti all'equilibrato girone G. Questo il quadro alla vigilia della sesta e ultima giornata, che chiude la kermesse del 2021. Sono cinque le squadre sicure del primo posto: Liverpool, Ajax, Bayern (a punteggio pieno), Manchester City e United. Sono sei le altre formazioni sicuramente qualificate:...