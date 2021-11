Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MILANO L'Inter inizia con il piede giusto un tour de force che la vedrà impegnata mercoledì in Champions in casa dello Sheriff, domenica nel derby con il Milan e, dopo lo sosta del campionato, al Meazza con il Napoli. Il successo meritato dei nerazzurri che hanno dimostrato di essere in buone condizioni generali, è maturato nel secondo tempo in cui la squadra di Inzaghi ha alzato i ritmi mentre l'Udinese calava. Ma i bianconeri escono a...