L'ALLARME

ROMA Nessuno ha voglia di giocare più con noi. Il record europeo di contagi da Coronavirus spaventa gli altri Paesi e, da ieri, fioccano le disdette per i match con squadre italiane. Rischia di saltare Irlanda-Italia del Sei Nazioni di rugby in programma il 7 marzo a Dublino. Tony Holohan, capo del Dipartimento della Salute irlandese, ha infatti chiesto di annullare la partita causa «rapida evoluzione dell'epidemia» nel nostro Paese e conseguente rischio di importare il morbo in Irlanda. Richiesta che avrebbe trovato parere positivo del ministro della Salute, Simon Harris. Non va meglio nel basket, dove le lettoni del Ttt Riga hanno chiesto e ottenuto dalla Fiba di non affrontare a Mestre l'Umana Reyer per la partita di Eurolega femminile: la gara è stata spostata a Lubiana in Slovenia e si disputerà domani sera. Peggio è andata al Famila Schio che avrebbe dovuto giocare sempre a Lubiana, subito dopo Venezia, contro il Sopron. Le ungheresi però hanno rifiutato anche questa soluzione. «Non possono trattarci come appestati», ha protestato il presidente della Federbasket Gianni Petrucci che ha poi annunciato la sospensione per questo weekend dei campionati di serie A, A2 e B maschile e di serie A1 e A2 femminile.

PORTE CHIUSE

Da Spadafora, però, è arrivato un segnale positivo: «Se i dati dell'epidemia lo consentiranno potrebbe anche darsi che da lunedì toglieremo lo stop agli eventi sportivi nelle regioni interessate dal Coronavirus. O potremmo restringere l'area interessata ai due focolai principali». La Figc ha chiesto e ottenuto di poter far disputare le partite di serie A a porte chiuse a causa dei problemi di calendario intasato. Si giocheranno senza pubblico Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Sassuolo-Brescia, Parma-Spal e Juventus-Inter.

IL DERBY D'ITALIA

Per il match scudetto di domenica sera a Torino, si era fatta avanti la possibilità di trasmetterlo in chiaro, con Sky - detentrice dei diritti - che attraverso il capo di Sky Sport Marzio Perrelli aveva fatto trapelare il suo benestare alla diretta su Tv8. Spadafora aveva passato la palla alla Lega: «Dipende da loro». Da via Rosellini a Milano fanno però sapere che l'ostacolo è la Legge Melandri del 2008 che vieta espressamente tale possibilità. Le porte chiuse porteranno anche un'altra grana per i club: i possessori di biglietti e abbonamenti hanno diritto al rimborso: «Eventuali clausole contenute in condizioni di abbonamento o di vendita - scrive il Movimento per i consumatori - non possono derogare tale principio, previsto dal Codice Civile (artt. 1463 e 1464)». L'Inter, difatti, ha già comunicato le modalità di rimborso per il match di Coppa con il Ludogorets di domani sera.

