CORI CONTRO BALOTELLI UN EURODASPO DI 5 ANNI

IL CASO

Dunque, si può. Adesso ci sono nuove prove. I tifosi che dalle tribune si rendono protagonisti di insulti razzisti o cori di discriminazione territoriale possono essere identificati e puniti duramente. E singolarmente. Evitando così di colpire tutta una curva o settori di stadio estranei ai fatti.

Uno degli autori dei buu razzisti all'indirizzo di Mario Balotelli, il 3 novembre scorso allo stadio Bentegodi di Verona, durante la partita contro il Brescia, è stato infatti identificato dalla polizia. Uno di quei 20-30 scalmanati che appena l'attaccante entrava in azione lo accompagnavano con i loro cori demenziali e offensivi. Ma non uno a caso. Nello specifico si tratta dell'iniziatore della vergognosa contestazione, del tifoso che dagli spalti scaligeri ha iniziato a intonare i cori. Le indagini si sono basate sull'estrapolazione dei filmati delle telecamere, prove poi incrociate con la raccolta di testimonianze da parte della Questura. Nei suoi confronti la sanzione è pesante, anche se non si tratta ancora del carcere previsto da una recente proposta di legge che ha come primo firmatario l'ex campione olimpionico della scherma padovana e italiana, Marco Marin, parlamentare di Forza Italia.

LE SANZIONI

Intanto il questore della Provincia di Verona ha però disposto il divieto di accesso alle manifestazioni sportive. Il tifoso smascherato dalla telecamere per i prossimi 5 anni non potrà accedere agli impianti sportivi di tutta Europa, non solo sul territorio nazionale. Per lui niente partite di Serie A, né di B e neppure di Lega Pro. Niente Nazionale, né Under 21 azzurra. Niente Coppa Italia, niente Champions o Europa League. Insomma niente, amichevoli comprese. E durante i giorni in cui si gioca al Bentegodi gli sarà vietato accedere a determinate zone della città interessate dal transito delle tifoserie.

La domanda che adesso, a maggior ragione, in tanti si fanno è che cosa aspetti il calcio italiano ad adottare le tecnologie in tutti gli stadi per individuare i responsabili di gesti violenti, cori razzisti e intimidazioni (non vanno dimenticati i giocatori costretti a umiliarsi sotto le curve dopo sconfitte). Dalle telecamere per il riconoscimento facciale ai radar sonori non mancano i mezzi di contrasto. Ma finora si è fatto davvero poco per passare dalle indignazioni ai fatti.

LE ACCUSE ALLA CITTÀ

A margine delle polemiche che hanno accompagnato la ribellione di Balotelli a Verona, con un plateale calcio al pallone scagliato nella direzione da cui provenivano i buu, emerge anche un particolare legato all'identità del tifoso daspato. La Prefettura veronese non ne ha reso noto nome e cognome. Ma di lui si sa che ha 38 anni e che è di Agrigento. Cioè siciliano come Balotelli, nato a Palermo. Anche se dalle vittime di cori simili, definiti di discriminazione territoriale, ci si potrebbero aspettare comportamenti un po' più coerenti e consapevoli, il razzismo, si sa, non conosce purtroppo confini (nemmeno sociali). Ma proprio per questo la criminalizzazione a cui è stata sottoposta la città di Verona dopo l'accaduto assume i contorni di un facile stereotipo. E sembra nutrirsi a sua volta di pregiudizi. Senza con ciò ignorare la deriva di una parte degli ultras dell'Hellas, protagonista di una galleria degli orrori dai manichini neri, alle svastiche, agli striscioni offensivi, e che richiederebbe interventi con la stessa determinazione usata nei confronti del tifoso di Agrigento.

