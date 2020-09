GOLF

Il secondo successo in carriera sul Pga Tour, il pass per il Masters Tournament 2021 e un assegno da 720.000 dollari. Bottino pieno per Hudson Swafford che, nella Repubblica Dominicana, si prende il Corales Puntacana Resort & Club Championship tornando alla vittoria sul massimo circuito statunitense del green maschile trentadue mesi dopo l'ultima volta.

Dall'exploit nel CareerBuilder Challenge (oggi American Express) 2017 all'impresa arrivata a Punta Cana. L'americano con un totale di 270 (-18) ha superato in volata il connazionale Tyler McCumber, secondo con 271 (-17) e al miglior piazzamento personale sul Pga Tour.

Prima gli errori poi la gioia. Swafford, 33enne di Tallahassee (Florida), con un doppio bogey alla buca 13 e un bogey alla 15 ha rischiato di gettare al vento la vittoria. Ma un birdie alla 17, decisivo, ha permesso allo statunitense di esultare. «Quella che sto provando è una sensazione incredibile. Non trovo le parole giuste per descrivere questi meravigliosi attimi. Gli ultimi anni sono stati duri sotto il profilo sportivo ma non familiare. Con mia moglie abbiamo avuto un meraviglioso bambino. La vita è fantastica ma il golf è una disciplina difficile. Giocare è divertente e stimolante ed è per questo che dopo ogni sconfitta ho trovato la forza di rialzarmi».

E il sogno Masters Tournament (dove manca dal 2017) per il golfista a stelle e strisce ora è realtà. Ad aprile 2021 sarà ad Augusta (Georgia, USA), al fianco dei big mondiali. Ma il trionfo a Punta Cana - con le star del golf tutte a riposo dopo le fatiche dello US Open - è fruttato a Swafford anche un assegno di 720.000 dollari, più di quanto ha guadagnato in una singola stagione dal gennaio 2017, quando s'impose nel CareerBuilder Challenge.

In terza posizione (272, -16), alle spalle di McCumber, s'è piazzato il canadese Mackenzie Hughes. Adam Long, che aveva chiuso il terzo round da solo in testa alla classifica davanti a Swafford, si è piazzato quinto (274,-14).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA