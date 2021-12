Nel 2° turno, cinque partite non disputate in Champions Cup, altre 2 in Challenge Cup, inoltre 3 sfide decise con un autoritario 28-0 a tavolino. Le coppe europee sono nel caos, i casi di Covid degli ultimi giorni hanno fatto saltare degli incontri, altri non sono stati giocati in base alle decisioni dei vari governi che hanno negato la partenza alle squadre. I club più penalizzati sono stati Leinster e Ospreys in Champions, sconfitte a tavolino 0-28 rispettivamente con Montpellier e Racing, quindi i Saracens in Challenge (0-28 con Pau). Leinster ha già annunciato ricorso, probabile che anche Ospreys e Saracens seguano la stessa strada. Il problema, ora, è trovare una data per recuperare le gare non giocate. In questa situazione di grande confusione ad avvantaggiarsi in Champions sono Racing e Ulster nella Poule A, Harlequins, Munster e Leicester nella Poule B, col solo Racing a punteggio pieno (10 punti); Clermont, Wasps e Northampton le note stonate. In Challenge Cup solo Lione ha vinto 2 partite e comanda la Poule B, quella del Benetton, mentre Tolone, Biarritz, Newcastle guidano la Poule A (5 punti), London Irish e Pau (5 punti), Edimburgo (4), comandano la Poule C, ma Pau ha giocato 2 gare. Saracens, con 2 sconfitte, ora è in difficoltà.

Ennio Grosso

