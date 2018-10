Coppe europee al via: apre Torino Venezia ci riprova

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BASKETLa prima in campo europeo della leggenda Larry Brown, il debutto nelle Coppe di Brescia e la voglia di Trento di riaffermare la propria vocazione internazionale. L'Eurocup che per l'Italia prende il via oggi è tutto questo, con la Fiat Torino - allenata dall'unico coach capace di vincere il titolo Nba e quello del college basket - che debutta a Francoforte alle 17. Torino è la squadra più attesa, e non soltanto per la presenza del santone Brown in panchina: il marchio Fiat sulle maglie e l'ingresso nell'avveniristico PalaVela rendono...