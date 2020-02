BASKET

Inizia con un omaggio a Kobe Bryant venerdì scorso i funerali in forma privata della leggenda Nba e della figlia Gianna, la notizia è emersa soltanto ieri il lungo fine settimana delle Final Eight di Coppa Italia a Pesaro. Milano, infatti, indossa per l'occasione maglie speciali, di colore viola, con maglie gialle come uniforme di riserva, un richiamo ai colori dei Los Angeles Lakers. «È un gesto simbolico, perché Bryant ha ispirato milioni di sportivi in tutto il Mondo nel corso di una carriera leggendaria nata proprio in Italia. È un modo per ringraziarlo per ciò che ha fatto per il basket mondiale» ha detto il patron dell'Olimpia, Giorgio Armani. Le maglie andranno all'asta con ricavato in favore delle famiglie delle altre vittime della tragedia del 26 gennaio a Los Angeles.

ROMPERE IL GHIACCIO

Milano debutta alle 18 contro Cremona, detentrice del trofeo, remake della sfida vinta domenica in volata dall'Armani. Alle 20.45 c'è il quarto di finale più atteso, con la capolista Virtus Bologna che sfida l'Umana Reyer: se i bianconeri vengono dalla delusione della sconfitta in Coppa Intercontinentale, Venezia cerca di rompere il ghiaccio nelle Final Eight, dove in sette partecipazioni non ha mai vinto un match.

«Onestamente ne abbiamo fatte di tutti i tipi. Davanti troviamo la squadra che, per merito, è la favorita, vista la posizione che occupa in campionato. E forse è una delle poche volte in cui partiamo sfavoriti» ha detto Walter De Raffaele, tecnico dei campioni d'Italia.

Domani Sassari-Brindisi e Brescia-Fortitudo Bologna. Sabato le semifinali, domenica (ore 18)la finale. In tv su Raisport ed Eurosport 2.

Loris Drudi

